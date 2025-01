GdF: cambia il Comando della Tenenza di Guastalla

Si è svolta questa mattina la cerimonia di passaggio di consegne al Comando della Tenenza di Guastalla tra il Luogotenente C.S. Bruno Pera ed il Maresciallo Aiutante Antonio Vito Giaquinto.

L’evento è avvenuto alla presenza del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Emilia, Colonnello t.ST. Filippo Ivan Bixio, e del Comandante del Gruppo, Ten. Col. Danilo Giuseppe De Mitri.

Il Luogotenente C.S. Bruno Pera, dopo aver retto per oltre 6 anni l’impegnativo incarico di Comandante della Tenenza, viene collocato in congedo per raggiunti limiti di età.

Giunto nel 1987 all’allora Brigata di Guastalla al termine della Scuola allievi Sottufficiali, dal 1991 ha prestato servizio al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Reggio Emilia, reggendo il comando di dipendenti articolazioni operative per oltre 26 anni. Dal maggio del 2018 ha assunto il comando della Tenenza di Guastalla.

Sotto la sua guida, la Tenenza ha conseguito lusinghieri risultati operativi sul fronte della lotta all’evasione fiscale ed al contrasto alle varie forme di criminalità economico-finanziaria. Il Comandante Pera è stato altresì insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica nel 2021.

Il nuovo Comandante della Tenenza di Guastalla è il Maresciallo Aiutante Antonio Vito Giaquinto, 46 anni, originario della provincia di Lecce, coniugato, con 2 figli, presta servizio presso il Reparto fin dal 2004, attualmente alla guida della Squadra Operativa Volante.

Il Colonnello Bixio, nel corso della cerimonia ha ringraziato il Luogotenente c.s. Pera per il pregevole lavoro svolto ed ha formulato un caloroso augurio per il nuovo prestigioso incarico al Maresciallo Aiutante Antonio Vito Giaquinto.