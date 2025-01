Garisenda, iniziato a Pisa lo smontaggio dei “cavalletti”

È iniziato da qualche giorno, presso l’Opera Primaziale di Pisa, il lavoro dei tecnici della Soilmec, divisione metalmeccanica del Gruppo Trevi, per lo smontaggio del primo dei due cavalletti utilizzati a suo tempo dalla Trevi per stabilizzare la Torre di Pisa prima dei lavori di consolidamento.

Entro metà febbraio i cavalletti saranno trasferiti in un capannone in regione dove saranno ricondizionati e adattati alle nuove necessità, per essere riutilizzati come strutture di ancoraggio per la Torre Garisenda di Bologna.

In queste ore di allerta rossa per il forte vento è come sempre attivo il monitoraggio costante dei dati che arrivano dai sistemi installati sulla Torre e non si registrano al momento criticità.