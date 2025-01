Digitale facile, due nuovi incontri a Reggio dedicati all’uso dello smartphone e alla prevenzione delle truffe

Giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2025 sono in programma due nuovi appuntamenti del ciclo di incontri “Digitale facile” per aiutare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati. Gli appuntamenti sono promossi dal Comune di Reggio Emilia in collaborazione con Impact Hub Reggio Emilia e i centri sociali Orologio e Sergio Stranieri, nell’ambito di Digitale Facile Emilia-Romagna, progetto della Regione finanziato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Giovedì 30 gennaio, alle ore 10, l’appuntamento è al Centro sociale Orologio (via Jules Emile Massenet 19) per l’incontro “Con lo smartphone è facile. Lo strumento che mette il digitale a portata di mano” dedicato all’uso dello smartphone.

L’indomani, venerdì 31 gennaio alle 17, ci si sposta alla Casa di Quartiere Sergio Stranieri (via Don Luigi Sturzo, 1) per parlare di “Proteggersi online. Impara a riconoscere le truffe e a navigare in sicurezza ”, con un appuntamento dedicato al contrasto delle truffe digitali e imparare a navigare in sicurezza.

Gli incontri sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti ed è consigliata la prenotazione telefonando al Punto Digitale Facile di Via Farini 2/1tel. 0522 585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.

Oltre agli incontri già in programma, per chi ha necessità di acquisire maggior dimestichezza con gli strumenti digitali, come ad esempio attivare lo Spid, sono attivi sul territorio cittadino 13 sportelli di facilitazione (comune.re.it/digitalefacile).

I servizi erogati agli sportelli, a carattere formativo e informativo, sono:

· formazione/assistenza personalizzata individuale (cosiddetta facilitazione), erogata generalmente su prenotazione o a sportello, per accompagnare i cittadini nell’utilizzo di Internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati;

· formazione online, anche in modalità di autoapprendimento e asincrona,

attraverso l’accesso in autonomia ai materiali già disponibili nel catalogo delle risorse formative sul sito web di Repubblica Digitale o realizzati ad hoc, promuovendo percorsi personalizzati;

· formazione in gruppi (in presenza e con canali online) attraverso micro-corsi utili a supportare i cittadini in applicazioni ed esercitazioni, risoluzione di problemi pratici ed eventuali approfondimenti con il fine di massimizzare la formazione.

È possibile accedere ai Punti Digitale Facile solo su appuntamento:

· telefonando al Punto Digitale Facile di Via Farini 2/1 al numero 0522 585553 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

· Online sul sito https://affluences.com/digitale-facile-reggio-nellemilia

· Tramite la app mobile Affluences

· Call center regionale 800141147