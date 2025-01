Controllo di vicinato: a Reggio Emilia costituito il gruppo “Parco della pace” nel quartiere Canalina

Si è costituito nella serata di lunedì 27 gennaio il gruppo di controllo di vicinato “Parco della Pace”, che coprirà l’area di via Gandhi, via Rivoluzione d’Ottobre, via Martiri di Cervarolo e via Martiri di Soweto, abbracciando una parte di via della Canalina. Il gruppo è coordinato da Walter Baricchi e Carlo Barbieri.

Grazie alla collaborazione tra residenti, esercenti e istituzioni, l’obiettivo è rafforzare le reti sociali e migliorare la sicurezza urbana e la vivibilità di una zona al tempo stesso residenziale e direzionale poiché ricca di uffici, servizi ed esercizi commerciali. Nella sua attività, il gruppo si confronterà con il responsabile dell’Unità operativa complessa Sud-Ovest della Polizia Locale Marzio Zecchini, presente all’incontro.

La costituzione del gruppo Parco della pace segue di pochi giorni la costituzione del gruppo di controllo “Focus sul centro – Quadrante Nord”. Coordinato da Debora Formisano e Federica Ferrari, il gruppo è attivo in particolare in alcune zone sensibili del centro storico quali via Roma, Isolato San Rocco, via Nobili e aree limitrofe. Referente istituzionale del gruppo sono il responsabile del Nucleo Città storica della Polizia Locale Nello Monelli e l’ispettrice Laura Bertolini, presenti all’incontro. Il centro storico può contare anche sull’altro gruppo attivo sul Quadrante Sud, “Occhio al centro”, che opera in via Toschi, via Emilia San Pietro e piazza San Prospero.

L’occasione è stata utile anche per fare il punto sulla videosorveglianza nelle rispettive zone, mentre a entrambi gli appuntamenti dedicati alla costituzione dei gruppi hanno partecipato alcuni rappresentanti della Consulta di quartiere.

Il numero dei gruppi di controllo di vicinato attivi sul territorio di Reggio Emilia è in costante crescita e ha superato la quarantina. Massima attenzione sarà data alla zona Stazione e via Emilia Ospizio, per migliorarne la vivibilità e la sicurezza. Il prossimo gruppo che si costituirà è quello di viale Simonazzi, alle porte del centro.

I controlli di vicinato (o di comunità) sono uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini, attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione con le forze di polizia al fine di ridurre il verificarsi di reati. Non prevedono l’organizzazione di pattugliamenti degli spazi o azioni di intervento diretto, ma il semplice monitoraggio informale e la segnalazione alle istituzioni e alle forze dell’ordine delle problematiche e delle anomalie riscontrate.

Ogni gruppo provvede alla nomina di uno o più coordinatori che organizzano le attività del gruppo e raccoglie, attraverso metodologie condivise da Comune e Polizia (ad esempio messaggistica immediata di WhatsApp), le informazioni e segnalazioni dei partecipanti.

Nel territorio del Comune di Reggio Emilia il Controllo di comunità è attivo sulla base di un Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Prefettura nel 2017, il cui obiettivo è migliorare la vivibilità e la sicurezza urbana in un’ottica di sicurezza partecipata e di educazione alla legalità.

Info: www.comune.re.it/controllodivicinato