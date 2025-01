Bologna, rimarrà in vigore anche domani l’ordinanza del Sindaco sui parchi, per effettuare verifiche sulla stabilità degli alberi

Rimarrà in vigore anche nella giornata di domani l’ordinanza del Sindaco che vieta la permanenza in parchi e giardini cittadini e collinari e le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature. Rimane comunque garantito il passaggio nei parchi per chi deve raggiungere le scuole.

Riaprirà invece già nella serata di oggi il Pontelungo, che era stato chiuso nel pomeriggio a causa dell’inclinazione di alcuni pali dell’illuminazione pubblica dovuta al forte vento.

I pali danneggiati sono già stati smontati e il transito sul ponte verrà quindi riaperto stasera con adeguata cartellonistica per invitare alla massima prudenza le auto, i pedoni e i ciclisti visto che per qualche giorno non ci sarà illuminazione.

Rimarranno invece chiuse le scuole primaria De Vigri e secondaria di primo grado Zanotti di via del Giacinto che hanno subito danni a una parte del coperto del vano tecnologico, il cui rifacimento era già programmato per quest’anno.

Aperte tutte le altre scuole di ogni ordine e grado con l’indicazione di non uscire nei giardini con gli alunni e le alunne, evitare attività all’aperto e a non sostare/passare sotto gli alberi.