Allerta rossa per vento a Bologna, firmata l’ordinanza del Sindaco: divieto di permanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari fino a cessata emergenza

Come preannunciato nelle scorse ore, il Sindaco – considerato il bollettino Arpae di questa mattina di allerta rossa per vento a Bologna – ha firmato l’ordinanza che vieta immediatamente da oggi 28 gennaio e fino a cessata emergenza, di permanere nei parchi e nei giardini cittadini e collinari.

“Sono vietate le attività sportive all’aperto nelle zone in cui sono presenti alberature.

È fatto obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie e non autorizzate presenti all’interno dei parchi e dei giardini per evitare ulteriori pericoli.

Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie.

Il divieto di permanenza rimane valido fino al permanere delle situazioni di criticità.”

Il Comune ha inoltre invitato le scuole a non uscire nei giardini con gli alunni e le alunne, evitare attività all’aperto e a non sostare/passare sotto alberi e vicino a tensostrutture o analoghi manufatti.