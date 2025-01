Allerta arancione: attivato il monitoraggio di fiumi e argini del nodo idraulico modenese

Come noto la Regione Emilia-Romagna ha diramato, per il pomeriggio della giornata di oggi, martedì 28 gennaio, un’allerta meteo arancione per criticità idraulica dovuta a possibili piene dei fiumi Secchia e Panaro. Questo a causa dello scioglimento della neve e alle abbondanti piogge sui crinali appenninici. Attivato il monitoraggio sui fiumi e sugli argini del nodo idraulico modenese. In nottata si prevede una generale attenuazione dei fenomeni in corso, con l’allerta che da arancione passerà a gialla.