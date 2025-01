A Sassuolo chiusi parchi pubblici, accessi al Percorso Natura e Cimitero Monumentale

Chiusi tutti i parchi pubblici, il Cimitero Monumentale San Prospero e gli accessi al Percorso Natura Secchia fino a giovedì 30 gennaio compreso. Lo dispone l’ordinanza n°19, firmata oggi dal Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini.

“Valutate le previsioni di vento forte diffuso e persistente – si legge nell’ordinanza – che continuerà per tutto il periodo dell’allerta; rilevato che le condizioni meteo segnalate possono determinare difficoltà e rischio per gli utenti dei parchi pubblici e del cimitero monumentale; ritenuto che in simili circostanze debbano essere assunti provvedimenti idonei a prevenire e contrastare disagi, rischi e pericoli per la pubblica incolumità; ordina per l’indifferibile urgenza di tutelare in via precauzionale la pubblica incolumità, la chiusura straordinaria di tutti i parchi pubblici e del cimitero monumentale di San Prospero dal 28 gennaio fino al permanere della situazione di criticità ovvero fino al 30 gennaio 2025 compreso”.