A Klimahouse soluzioni in laterizio per il futuro dell’edilizia

Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi parteciperà a Klimahouse 2025, la fiera internazionale dedicata all’efficienza energetica e all’edilizia responsabile, che si terrà a Bolzano dal 29 gennaio al 1° febbraio.

L’Associazione avrà uno spazio espositivo dedicato nel Padiglione AB – Stand A03/16, dove presenterà soluzioni innovative e concrete per un’edilizia più sicura e resiliente. Accanto ai prodotti in laterizio, saranno esposti elementi naturali scelti per evocare la forza e l’essenza ambientale del materiale, raccontando una storia di simbiosi tra natura e prodotti da costruzione sostenibili.

Confindustria Ceramica – Raggruppamento Laterizi ha organizzato per il giorno 31 gennaio 2025 alle ore 10.30, presso la Fiera di Bolzano – Klimahouse Stage, Padiglione C18, un incontro dedicato alla “Transizione ecologica in edilizia, non solo EPBD”, un dialogo con esperti e aziende del settore. Alfonsina Di Fusco di Confindustria Ceramica parlerà di: transizione ecologica e multidimensionalità della sostenibilità; aggiornamenti normativi europei: l’EPBD e il CPR.

Seguirà una tavola rotonda, moderata da Flavia Santia dell’Associazione, con le aziende: Emanuele Serventi di Fornaci Laterizi Danesi – Requisiti ambientali nel ciclo di vita dei prodotti; Mario Cunial di ICP – Sistema tetto: recupero e integrazione con il fotovoltaico; Paolo Zanotti di Wienerberger – I pilastri ESG, dal processo al prodotto.

La rivista Costruire in Laterizio, sarà in distribuzione ai visitatori presso lo spazio dell’Associazione, dove sarà inoltre possibile approfondire temi legati all’innovazione nel settore edilizio e alla sostenibilità. Qui sarà possibile scoprire una selezione di progetti certificati con i protocolli energetico-ambientali – GBC Italia (Green Building Council) e LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) -, che evidenziano come il laterizio, noto per la sua incomparabile durabilità e versatilità, possa contribuire significativamente ad un’edilizia altamente performante, a basso impatto ambientale e con un miglioramento della qualità della vita degli abitanti

Progetti in mostra, selezionati in collaborazione con GBC Italia:

Chiesa di San Giuseppe dei Falegnami, Roma

Il restauro della chiesa ha puntato sul riuso di coppi e embrici in laterizio provenienti dalla copertura preesistente, riducendo così la necessità di nuove risorse e preservando il patrimonio storico. Protocollo: GBC Historic Building

Interno Marche Design Hotel, Tolentino

Il recupero post-sisma di un edificio storico in muratura ha integrato soluzioni sostenibili, come le tegole fotovoltaiche in copertura, per unire la ricostruzione al rispetto per l’ambiente. Protocollo: GBC Historic Building e LEED Platinum

Condominio Fondazione Brescia, Brescia

La riqualificazione dell’edificio ha combinato l’efficientamento energetico e comfort termico con il miglioramento strutturale, grazie all’installazione di una parete ventilata in ceramica istallata su nuovo paramento in laterizio. Protocollo: GBC Condomini

Polo Universitario Grugliasco, Torino

Un complesso universitario che si integra perfettamente con l’ambiente circostante, utilizzando blocchi in laterizio ad alte prestazioni di isolamento termico e acustico. Protocollo: LEED Gold

Quartiere Città Verde, Roma

Un nuovo spazio urbano che combina edifici in laterizio con ampie aree verdi, favorendo la salubrità e il benessere degli abitanti attraverso materiali naturali e identitari dei luoghi. Protocollo: GBC Quartieri e GBC Home