Vignola, 30 gennaio: “Concerto per Giovanna… un ricordo, una presenza ogni giorno”

Giovedì 30 gennaio, presso la Rocca di Vignola, si terrà un concerto in memoria della pianista e insegnante vignolese Giovanna Galli, evento organizzato dalla famiglia, con il patrocinio del Comune di Vignola, in occasione del primo anniversario dalla sua prematura scomparsa.

Diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna e laureata in Lettere e filosofia – DAMS all’Università di Bologna, Giovanna Galli ha dedicato i primi anni della sua carriera all’attività concertistica come pianista. Nel 1992 ha poi fondato insieme ad alcuni colleghi il “Circolo Musicale Bononcini”, associazione di educazione musicale di cui è stata presidente fino alla sua scomparsa. La dedizione per la didattica musicale dei più piccoli l’ha portata nel 2014 ad inaugurare a Vignola una seconda scuola, “Effetto Musica – Centro di Educazione Musicale per l’Infanzia”, istituto specializzato nella metodologia didattica Yamaha, che ha esteso la propria sede anche a Pavullo. All’attività di coordinamento didattico delle sue scuole ha per lungo tempo affiancato l’organizzazione di attività culturali nel territorio, in particolare occupandosi della direzione artistica delle rassegne musicali promosse dalla Fondazione di Vignola. Il concerto vuole quindi essere, oltre che un tributo alla carriera, anche un richiamo ai luoghi che hanno fatto da cornice alla sua professione e al suo impegno culturale.

“Questo concerto sarà l’occasione per ricordare la musicista, ma anche l’insegnante – confermano la figlia Virginia e il marito Giuseppe Uccellari – Durante la sua carriera, infatti, ha saputo valorizzare le aspirazioni di numerosi allievi che nel tempo hanno poi deciso di dedicarsi alla carriera professionistica: le sue scuole hanno formato talentuosi musicisti premiati e riconosciuti a livello nazionale e internazionale. Quando abbiamo cominciato a pensare di organizzare un concerto per ricordarla ci siamo resi conto, ancora una volta, del grande affetto e della riconoscenza con cui la ricordano coloro che sono stati suoi allievi e coloro che hanno lavorato con lei, a cominciare dalla pianista Virginia Gozzoli che avrà il compito di aprire il concerto”.

“La serata vuole essere un omaggio alla carriera trentennale di Giovanna Galli e all’impegno profuso per la diffusione della didattica e della cultura musicale a Vignola e nella provincia di Modena – conclude la sindaca di Vignola Emilia Muratori – Giovanna Galli ha infatti rappresentato un punto di riferimento per la realtà culturale locale, non solo per l’attività didattica che l’ha impegnata fin dagli esordi, ma anche per la promozione delle numerose iniziative culturali con le quali ha introdotto la comunità locale a diversi generi musicali, dalla musica classica al Jazz”.

L’appuntamento è quindi per giovedì 30 gennaio, alle ore 20.30, nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, concessa per l’occasione dalla Fondazione di Vignola. Si esibiranno la pianista Virginia Gozzoli e l’Armonie Quartet. In programma musiche di Chopin, Mendelssohn, Morricone, Sakamoto e Vivaldi. Il concerto è a ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti.