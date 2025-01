Tangenziale di Novellara, il Tar boccia il ricorso

Via libera anche dal Tar di Parma all’atteso completamente della Tangenziale di Novellara. Sono state infatti depositate le motivazioni della sentenza con cui i giudici amministrativi della I sezione (presidente Italo Caso, estensore Caterina Luperto) hanno respinto, giudicandole infondate, tutte le osservazioni presentate da 4 proprietari di terreni (altri 5 hanno rinunciato al ricorso prima del pronunciamento).

Confermata dunque la piena regolarità del progetto e dell’Accordo di programma sottoscritto lo scorso aprile da Provincia di Reggio e Comune di Novellara – difesi davanti al Tar dall’avvocato della Provincia Alessandro Merlo – che ha apportato le varianti allo strumento urbanistico necessarie alla riprogrammazione dell’opera e, dunque, all’attesa realizzazione dell’ultimo tratto, dalla rotatoria di strada Valle alla Sp 5 per Reggiolo.

La sentenza sottolinea come l’iter seguito sia stato del tutto conforme alle normative urbanistiche e ambientali, smentendo ogni contestazione avanzata dai ricorrenti. In particolare, il Tar ha respinto le accuse relative alla reiterazione dei vincoli espropriativi, dichiarando pienamente legittima l’adozione dell’Accordo di Programma. L’opera, definita di interesse pubblico strategico, prevede la realizzazione per stralci funzionali, con procedure e tempistiche del tutto regolari.

Inoltre, è stata confermata l’idoneità del progetto sotto il profilo ambientale: non è infatti necessaria una nuova verifica di impatto ambientale, poiché il contesto territoriale non è cambiato in modo significativo rispetto al progetto originario.

I giudici del Tar di Parma hanno anche riconosciuto la correttezza della classificazione della tangenziale come strada extraurbana secondaria, un aspetto cruciale per garantire collegamenti efficienti tra Novellara e i comuni limitrofi, riducendo il traffico nel centro abitato. Le fasce di rispetto stradale e le destinazioni urbanistiche contestate dai ricorrenti sono state confermate come coerenti con il progetto approvato e con le necessità infrastrutturali dell’opera.

“Accogliamo con soddisfazione questa sentenza, su cui non abbiamo mai dubitato in quanto il percorso studiato, oltre ad essere stato realizzato in maniera condivisa, rispetta tutti i parametri già da diversi anni – commentano il presidente della Provincia di Reggio Emilia, Giorgio Zanni, e il sindaco di Novellara, Simone Zarantonello – Il via libera definitivo del Tar rafforza l’impegno profuso da tempo dai due enti, ribadito anche recentemente con l’ulteriore stanziamento di 1 milione di euro inserito nel Bilancio della Provincia approvato lo scorso dicembre, per proseguire con la realizzazione dell’ultimo stralcio della tangenziale, che contribuirà a decongestionare il traffico, migliorare la qualità dell’aria e i collegamenti viari della Bassa pianura reggiana con i territori limitrofi. Il progetto esecutivo è pronto e i lavori potranno verosimilmente iniziare nei prossimi mesi: la nuova tangenziale verrà finalmente realizzata, portando grandi vantaggi alla comunità e a tutto il territorio reggiano e non solo”.