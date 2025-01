Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 28 gennaio 2025

Molto nuvoloso con precipitazioni irregolari, moderate sulla pianura occidentale, forti sui rilievi centro-occidentali, in attenuazione durante la mattinata. Dal pomeriggio schiarite in pianura in estensione da occidente verso il resto della regione. In montagna residue precipitazioni; sporadiche nevicate intorno ai 1500 metri.

Temperature stazionarie in pianura, in diminuzione dal pomeriggio in montagna. Minime comprese tra 6/8 gradi del settore occidentale e 13/14 gradi della Romagna. Massime comprese tra 12/14 gradi ad ovest e 16/17 gradi sul settore orientale. Venti moderati o forti da sud-ovest su tutto il territorio, di burrasca sui rilievi e colline. Tendenza a diminuzione dell’intensità in pianura dalla serata. Mare mosso lungo la costa, molto mosso al largo.

(Arpae)