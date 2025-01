Modena, spaccio al Parco XXII Aprile: un arresto della Polizia di Stato

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino nigeriano di 27 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Ieri sera, intorno alle ore 22.00, durante un servizio di controllo del territorio, personale della Squadra Volante ha notato un uomo che si aggirava con fare sospetto all’interno del parco XXII aprile.

Il 27enne, già noto alle forze dell’ordine, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga, ma è stato prontamente fermato.

Nella sua disponibilità sono stati rinvenuti 12 involucri in cellophane trasparente termosaldati contenenti – come risultato da successiva prova narcotest – sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di denaro in contanti di 220 euro, divisa in banconote di vario taglio.

L’indagato è stato inoltre denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di un cacciavite.

All’esito dell’udienza, svoltasi nella giornata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P.G.