Messaggi di pace degli alunni castelnovesi in occasione della Giornata della Memoria

Questa mattina, alle ore 10.30, in occasione della giornata della memoria, alla presenza del sindaco Francesco Monica, di (figlia di Salomon, ebreo polacco di Boryslaw, scampato alla morte della Shoah e divenuto partigiano) e con la partecipazione delle preside Maria Elena Torreggiani, si sono dati appuntamento al monumento alla Resistenza le classi prime e seconde della scuola primaria dell’istituto comprensivo e le sezioni 5 anni delle scuole dell’infanzia Girasole e Villa Gaia.

In questa occasione si è messo in evidenza il ruolo della cultura come elemento fondante per costruire la pace.

I bambini hanno contribuito portando i loro messaggi di speranza. Per sottolineare il ruolo della cultura è stata inoltre realizzata un’installazione con alcuni libri aperti intorno al celebre monumento di Mazzacurati su cui il sindaco ha posto una rosa bianca.

In queste giornate la bibliotecaria, accompagnata da Siva, ha raccontato alle classi come Salomon Rottenstreich si sia salvato dalla shoah proprio grazie alla cultura.