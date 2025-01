Mercosur, Lollobrigida “Servono regole comuni reciproche”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – L’attenzione che l’Unione europea deve prestare nell’attuazione degli impegni concordati con i Paesi del Mercosur “non è solo una questione legata” ai soldi e alla riserva da un miliardo che la Commissione europea intende istituire per fronteggiare i danni ai settori più colpiti, “ma di regole comuni reciproche, perchè quello che entra in Europa deve essere prodotto con gli stessi criteri che noi riteniamo giusto imporre ai nostri imprenditori”.

Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, rispondendo alle domande dei giornalisti a marginde della riunione del Consiglio Ue che si è svolta a Bruxelles.

“Non avrebbe senso imporre ai nostri delle regole molto rigide per poi importare prodotti che invece hanno delle realizzazioni non compatibili con questo tipo di principi e che sono prodotti a costi molto più bassi”, ha aggiunto parlando dell’intesa politica raggiunta dalla Commissione europea con le leadership di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Lollobrigida ha osservato come l’impatto degli accordi sia diverso in base ai settori. “Bisogna lavorare per rendere gli accordi internazionali e l’apertura dei mercati compatibili con la tutela del nostro sistema produttivo e dell’ambiente”.

