Fondazione Museo per la Memoria di Ustica, aperta selezione tramite avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di direttore

Si apre oggi la selezione, tramite avviso pubblico, per l’affidamento dell’incarico di direttore della Fondazione Museo per la Memoria di Ustica. L’avviso sarà disponibile fino all’11 febbraio 2025, ultimo giorno per l’invio delle domande.

Il direttore, si legge nell’avviso disponibile a questo link, “dovrà mettere a disposizione la sua esperienza e le sue competenze per elaborare, in accordo con il Presidente e il Consiglio di Amministrazione, le linee generali di programma, volte al raggiungimento degli scopi statutari, in relazione alla progettazione di attività culturali, educative e formative, finalizzate a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale in carico alla Fondazione”.

La domanda deve essere firmata in originale o digitalmente e pervenire entro le ore 12 del giorno 11 febbraio 2025, con l’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’incarico di Direttore di “FONDAZIONE MUSEO PER LA MEMORIA DI USTICA-”, all’indirizzo PEC fondazionemuseoustica@pec.it.

La Fondazione è stata istituita nello scorso ottobre da tre soci fondatori: la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna e l’Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica.