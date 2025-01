Correggio: identificato e denunciato dai carabinieri ladro seriale degli esercizi commerciali

Avrebbe messo a segno 6 furti, ai danni di altrettanti esercizi commerciali di Correggio, di cui uno nella notte del 2 gennaio e cinque nella notte del 16 gennaio scorso, asportando bevande alcoliche, generi alimentari e denaro contante. Da qui la denuncia delle vittime, e le successive indagini dei militari della stazione di Correggio che, supportate dai sistemi di video sorveglianza posti all’esterno dei locali, permettevano di acquisire elementi di presunta responsabilità nei confronti dell’uomo, un 43enne, straniero.

In tutti e 6 i furti commessi durante la notte del 2 e del 16 gennaio scorso, il 43enne si introduceva negli esercizi pubblici mediante effrazione delle porte dei rispettivi locali, asportando bevande alcoliche, generi alimentari e denaro contante. Le sei vittime, si presentavano nella mattina seguente presso gli uffici della locale stazione dei carabinieri per denunciare il furto patito, fornendo anche le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti all’interno della struttura.

I militari davano avvio alle indagini, analizzando le riprese delle telecamere di videosorveglianza dei locali commerciali; grazie alle immagini riconoscevano nell’immediato l’autore dei sei furti nel 43enne straniero, già denunciato più volte per la commissione di altri reati. Alla luce dei risvolti investigativi, con l’accusa di furto aggravato continuato i carabinieri correggesi hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo reggiano l’uomo, senza fissa dimora. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.