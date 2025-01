Controlli straordinari della Polizia di Stato reggiana per la prevenzione delle “stragi del sabato sera”

Nella notte fra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli su strada con un servizio straordinario di prevenzione, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e ridurre i rischi delle cosiddette “stragi del sabato sera”.

Il dispositivo ha visto l’impiego di quattro pattuglie, provenienti dalle sedi della Polizia Stradale di Guastalla, Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia e Pavullo, supportate da un camper attrezzato con personale sanitario della Questura di Reggio Emilia. Grazie a questa attività sono stati effettuati circa trenta controlli di altrettanti veicoli, che hanno portato ai seguenti risultati:

Quattro violazioni per guida in stato di ebbrezza; una sanzione amministrativa; tre violazioni penali; quattro patenti di guida ritirate e nessuna violazione relativa alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Sono stati eseguiti due fermi amministrativi: uno per guida senza patente ed uno per omessa revisione ripetuta più volte nel corso degli anni.

Infine sono state rilevate una violazione per guida pericolosa ed altre quattro generiche del Codice della Strada, una delle quali relativa ad una richiesta di revisione straordinaria della patente, a seguito del comportamento anomalo di un conducente di 27 anni che mostrava segni di squilibrio psicofisico. L’uomo è stato accompagnato a casa in località Gattatico per ragioni di sicurezza.

La Polizia di Stato rinnova l’invito a tutti gli utenti della strada a rispettare le norme del Codice della Strada e a mantenere comportamenti responsabili, al fine di garantire la sicurezza propria e altrui.