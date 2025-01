Cinque lavoratori “in nero” individuati presso un’impresa tessile di Soliera

Nei giorni scorsi, sulla base del consolidato rapporto di collaborazione istituzionale, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena e il personale ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.), dell’INPS e dell’INAIL hanno eseguito un intervento congiunto a contrasto del lavoro sommerso nei confronti di un’impresa tessile di Soliera, rilevando una situazione di irregolarità nell’impiego di lavoratori dipendenti.

All’atto dell’accesso presso lo stabilimento venivano identificati 27 lavoratori di nazionalità cinese, di cui 5 privi di qualsivoglia regolarizzazione del rapporto di lavoro. Tra i 5 lavoratori “in nero”, 4 erano sprovvisti di documenti validi per l’ingresso e il soggiorno nel territorio italiano.

Si procedeva, quindi, all’immediato allontanamento dei lavoratori dal luogo di lavoro ed all’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008, con la contestazione immediata di una sanzione pecuniaria di 2.500,00 euro. Nei confronti dei 4 lavoratori irregolarmente presenti nel territorio nazionale veniva adottato un provvedimento di espulsione, mentre il datore di lavoro veniva segnalato alla Procura della Repubblica di Modena.

Nei giorni successivi all’intervento, l’Ispettorato del Lavoro (I.T.L.) constatava la prosecuzione dell’attività lavorativa, nonostante il provvedimento di sospensione adottato.

All’esito degli ulteriori approfondimenti in corso, seguirà la contestazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale, contributiva e assicurativa per l’impiego di lavoratori “in nero” e per le violazioni in materia di salute e sicurezza, nonché per la prosecuzione dell’attività lavorativa in violazione della sospensione disposta.

La consolidata collaborazione istituzionale tra la Guardia di Finanza e le articolazioni di Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.), INPS e INAIL di Modena mira, anche attraverso il continuo e costante scambio di informazioni, al contrasto all’illegalità nel mondo del lavoro, con l’obiettivo di arginare ogni forma di abuso e garantire la tutela degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori che operano nel rispetto delle leggi.