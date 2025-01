Stella Falchi e Gabriele Abis con “Casa Abis” al Dehon di Bologna

Stella Falchi e Gabriele Abis, il duo social noto ai più come “Casa Abis”, saranno in scena al Teatro Dehon di Bologna Mercoledì 29 Gennaio ore 21, con l’omonimo spettacolo comico “Casa Abis” incentrato sulle dinamiche di coppia, il tema che li ha resi famosi.

I Casa Abis, ossia l’affiatatissima coppia (nella vita, come nella carriera artistica) formata da Stella e suo marito Gabriele, sono delle vere e proprie star del mondo social. D’altra parte, nessuno più di loro è in grado di ironizzare sulle dinamiche della vita di coppia, giocando sui tratti ironici che caratterizzano la convivenza quotidiana.

Non è un mistero: i social tirano, le risate e la ricerca di felicità pure. E voilà, ecco a voi i Casa Abis: una coppia che riflette sulla propria vita come in un film (comico), illustrando i momenti significativi della propria convivenza e sondando tutti i possibili trucchi per attingere ad una forma duratura di felicità, quella a due. Ecco allora che ogni momento di condivisione diventa occasione per suscitare una grande ilarità: d’altra parte, le dinamiche tra uomo e donna sono, fin dalla notte dei tempi, quasi una consuetudine che ci viene tramandata sempre identica a sé stessa. O è vero il contrario?

