Incidente stradale a Quattro Castella, due feriti

Ieri sera, intorno alle 22:00, i Carabinieri di Casalgrande sono intervenuti in via Camillo Prampolini, nel comune di Quattro Castella, per effettuare i rilievi di un incidente stradale. Le parti coinvolte risultano essere una Fiat Punto, condotta da una 32enne di Mirandola, e una Toyota Yaris, guidata da una 60enne di Reggio Emilia. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio dei Carabinieri di Bibbiano, intervenuti sul posto per i rilievi. Entrambe le conducenti sono state trasportate dal personale sanitario del 118 presso il pronto soccorso di Reggio Emilia per le cure del caso.