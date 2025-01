Villa Minozzo: Sp108, pronto il progetto per una pista parallela al tracciato attuale per riaprire la strada

“La situazione e i disagi causati dalla chiusura protratta della SP108 nei pressi del Pianello sono monitorati e rilevati quotidianamente dai sindaci dei tre comuni principalmente interessati, ossia Villa Minozzo, Ventasso e Castelnovo ne’ Monti. Ci tengo comunque a sottolineare che siamo in via di risoluzione del problema, grazie ad un lavoro di concertazione con la Provincia di Reggio, i sindaci della montagna e il Parco nazionale”.

Così annuncia il consigliere delegato alla Montagna per la Provincia di Reggio e Sindaco di Villa Minozzo, Elio Ivo Sassi. “Il Presidente della Provincia, Giorgio Zanni, ha accolto con favore il mio invito a venire direttamente sul territorio – prosegue Sassi – e lo farà Sabato 1 Febbraio, alle ore 14 a Sologno, per presentare l’intervento per la riapertura della Sp108: è prevista la realizzazione di un tratto di pista parallelo al punto attualmente chiuso. Ma saranno illustrati anche gli investimenti necessari per la Gatta – Pianello, in un incontro aperto a tutta la cittadinanza, proprio per rispondere al disagio che chiunque utilizzi il tratto stradale affronta quotidianamente”. Aggiunge il Sindaco di Villa Minozzo e consigliere provinciale: “L’indirizzo è chiaro, vogliamo riaprire al più presto un tratto viario strategico per tutta la montagna; un impegno che abbiamo preso come Unione dei Comuni intera approvando una risoluzione a fine novembre in tal senso. Ora la Provincia ha compiuto la sua parte trovando i soldi a bilancio e occorre agire con velocità. Abbiamo tutto l’interesse che gli Enti superiori decidano di investire sul tratto e su tutta la Gatta – Pianello, grazie anche al passaggio del Giro d’Italia del prossimo maggio che darà visibilità internazionale al nostro territorio, e un percorrimento snello e sicuro e la fruizione di questi luoghi sono un elemento imprescindibile”.