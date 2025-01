Scandiano, “Fidati di noi”: il progetto che combatte la povertà abitativa che conviene anche ai proprietari

Il Comune di Scandiano si fa promotore di “Fidati di noi”, un progetto che rientra in una strategia di tutta l’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia per un impegno concreto nell’affrontare l’emergenza abitativa. Con un patto di solidarietà e collaborazione, il territorio si mobilita per dare nuove opportunità alle famiglie in difficoltà e allo stesso tempo valorizzare le tante abitazioni sfitte presenti nella zona.

Questo programma innovativo invita i proprietari di immobili sfitti a partecipare a una rete solidale, mettendo a disposizione le loro proprietà. Grazie a un accordo con l’Agenzia per la Casa (ACER), il Comune garantisce ai proprietari sicurezza, vantaggi economici e la possibilità di contribuire a un progetto che fa la differenza per tutta la comunità.

I benefici per i proprietari:

Esenzione totale dall’IMU.

Pagamento diretto del canone da parte di ACER, eliminando il rischio di morosità.

Possibilità di esprimere preferenze generali sulle caratteristiche degli inquilini, che ACER considererà con attenzione.

Contratti flessibili: dal classico 3+2 a formule più brevi, da 1 a 18 mesi.

Manutenzione ordinaria completamente a carico di ACER, con la garanzia che l’immobile sarà restituito nelle stesse condizioni in cui è stato consegnato.

Un altro vantaggio fondamentale è che il canone di affitto viene concordato direttamente tra ACER e il proprietario, sollevandolo dalla gestione diretta degli inquilini e garantendo piena tranquillità. Inoltre, il progetto assicura che l’immobile non rimanga mai vincolato oltre i termini concordati.

«La povertà abitativa è il male dei nostri giorni, e il territorio scandianese non è un’eccezione – spiega Giuseppe Pagani, assessore al Welfare del Comune – I nostri uffici già da alcuni anni si trovano alla porta nuclei famigliari che non riescono a trovare una casa sebbene abbiano un reddito. E’ una categoria nuova, che alcuni anni fa non veniva intercettata dai servizi sociali. La carenza di case a disposizione agevola fenomeni speculativi che non fanno il bene della comunità, ma d’altra parte bisogna considerare le giuste richieste dei proprietari di casa che non possono trovarsi con un alloggio distrutto, un affitto non pagato o una casa occupata per mesi e mesi senza possibilità di rientrarne in possesso. Ecco perché ci rivolgiamo a loro spronandoli a fidarsi di noi: imu zero, canone pagato da Acer, garanzia di restituzione dell’immobile nelle condizioni ottimali sono tre principi cardine di questa nuova politica che abbiamo messo in campo. E in più, se il “bene” è ancora un valore, si contribuirà a dare una casa a chi non ce l’ha».

Un modello di successo già sperimentato:

Dal 2019 al 2023, il piano dell’Unione “Abitare supportato” ha dato vita a nuove storie di solidarietà abitativa, coinvolgendo con successo 9 immobili. I proprietari che hanno partecipato si sono detti pienamente soddisfatti, al punto da rinnovare gli accordi una volta conclusi i contratti degli inquilini.

Con oltre 1.400 abitazioni sfitte nel territorio, “Fidati di noi” offre l’opportunità di trasformare questi spazi inutilizzati in un aiuto concreto per chi ne ha più bisogno. È un gesto semplice che porta benefici a tutti: ai proprietari, alle famiglie e alla comunità intera.

Un invito a fare la differenza:

“Fidati di noi” è molto più di un progetto: è un atto di fiducia e solidarietà che unisce il territorio. Per saperne di più e scoprire come partecipare, contatta il Comune di Scandiano o l’Unione dei Comuni Tresinaro-Secchia. Insieme possiamo costruire un futuro più accogliente per tutti.