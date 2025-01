Reggio Emilia: due uomini denunciati dalla Polizia di Stato per tentato furto

Nel primo pomeriggio di ieri, giovedì 23 gennaio, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato sono intervenuti in zona San Maurizio a seguito della segnalazione di un soggetto che stava tentando di forzare un’auto in sosta, presumibilmente al fine di rubare all’interno.

L’intervento tempestivo delle volanti ha fatto desistere il soggetto che si è dato alla fuga. Immediatamente gli operatori riuscivano ad ottenere le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti dalle quali, effettivamente, si notava un uomo che armeggiava su un’auto in sosta per poi scappare. Grazie alle immagini gli agenti riuscivano a rintracciare l’uomo che si trovava ancora nelle adiacenze del luogo dell’intervento. Si tratta di un 43enne di origine tunisina che non veniva trovato in possesso di nulla riconducibile all’auto che aveva tentato di forzare che, peraltro, non risultava danneggiata. Alla luce di quanto sopra, il 43enne veniva condotto presso i locali della Questura dove, al termine degli opportuni accertamenti di rito, veniva deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato.

Qualche ora più tardi, la Sala Operativa della Questura di Reggio Emilia riceveva un’altra richiesta di intervento per un presunto furto in atto presso un supermercato di via Adua. Giunti sul posto e presi contatti con l’addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, gli agenti appuravano che, qualche minuto prima, un soggetto aveva tentato di rubare della merce esposta sugli scaffali, per un valore di circa 250 euro, per poi tentare di allontanarsi senza pagare. Si trattava in questo caso di un 28enne italiano, già noto alle Forze di Polizia, il quale veniva trovato effettivamente in possesso della merce non pagata sebbene non fosse riuscito poi ad allontanarsi dal supermercato. Anche il 28enne veniva accompagnato presso i locali della Questura e poi deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di tentato furto in esercizio commerciale, mentre la merce rinvenuta veniva restituita al legittimo proprietario in quanto interamente rivendibile.