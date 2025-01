Pedone investito a Mancasale, è grave

Un uomo di 45 anni è stato trasportato al Santa Maria Nuova in gravi condizioni a seguito di un investimento. E’ successo ieri sera poco dopo le 21:00 in via Atleti Azzurri d’Italia a Mancasale di Reggio Emilia, dove il pedone è stato investito da un’autovettura. Sul posto, oltre all’ambulanza inviata dal 118, la Polizia locale.