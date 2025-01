Nomina direttori sanitari, la dichiarazione del sindaco Lepore

“Rivolgo i miei sinceri auguri di buon lavoro ai neo direttori Anna Maria Petrini, chiamata a dirigere l’Asl di Bologna e ad Andrea Rossi, all’Irccs Rizzoli, che assieme ad una eccellente professionista come Chiara Gibertoni, all’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna Sant’Orsola, guideranno per i prossimi anni la sanità bolognese. Tanti auguri anche ad Agostina Aimola, che dirigerà l’azienda Usl di Imola.

Nomine di indubbia qualità e competenza; insieme affronteremo le nuove sfide che la sanità regionale è chiamata ad affrontare per garantire e potenziare un servizio pubblico, universale, avanzato dal punto di vista tecnologico come nella attenzione alla cura, in senso ampio.

Un sentito ringraziamento va anche ai direttori uscenti Paolo Bordon e Anselmo Campagna, entrambi chiamati a ricoprire incarichi importanti, che hanno esercitato il proprio ruolo con grande professionalità e sincera passione.”