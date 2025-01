Lunedì, al Teatro Consorziale di Budrio, Nancy Brilli protagonista de “L’Ebreo”

Lunedì 27 gennaio, al Teatro Consorziale di Budrio, Nancy Brilli sarà protagonista de L’Ebreo, uno dei testi più avvincenti di Gianni Clementi. Ambientato a metà degli anni Cinquanta, con il dichiarato intento di indagare l’animo umano e il grado di aberrazione al quale si può arrivare pur di non perdere i privilegi acquisiti: Denaro e Potere che diventano i leit motiv della società degli anni a seguire fino ai giorni nostri.

Con l’entrata in vigore delle leggi razziali italiane, nel 1938, si diffuse, tra gli Ebrei, la pratica di intestare a dei prestanome fidati i propri beni, per metterli al riparo da probabili espropri per poi rientrarne in possesso in tempi migliori. Per questo motivo, Marcello e Immacolata Consalvi si ritrovano ricchi dall’oggi al domani, intestatari di quattro appartamenti e due negozi del loro padrone, catturato e deportato lontano dall’Italia. La fine della guerra coincide con l’inizio dell’attesa per i coniugi Consalvi.

