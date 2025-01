“La Voce che hai dentro” lunedì 27 gennaio al Teatro Dehon di Bologna

Lunedì 27 gennaio 2024 alle ore 21 andrà in scena al Teatro Dehon di Bologna “La Voce che hai dentro”. Uno spettacolo forte, intenso, contro ogni forma di violenza, un’occasione doverosa per riflettere e per impegnarci INSIEME verso la cultura del rispetto.

Detenuti e studenti universitari in tirocinio presso l’Ass.ne Finché non capita a te si renderanno protagonisti di un evento inedito, già sperimentato all’interno delle mura di cinta della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia.

Le Voci che si ascolteranno il 27 gennaio sono frutto di un percorso condiviso da detenuti e studenti nell’ambito di un progetto di trattamento intensificato sui reati violenti e sul Codice Rosso che l’Ass.ne cura all’interno della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia, implementando gruppi di lavoro formati dagli ospiti della casa di reclusione, da studenti universitari ed esperti della materia.

Il progetto mira ad affrontare e contrastare il terribile fenomeno delle violenzE, nella consapevolezza che, solo lavorando in rete, collaborando, ciascuno con la propria specificità, si possa arrivare a risultati concreti e duraturi.

Con “La Voce che hai dentro” i due mondi, interno ed esterno, entrano in contatto e raccontano di violenzE, raccontano di come liberarci dai luoghi comuni e dai pregiudizi, perché si vive meglio quando si depongono i pesi delle “armi”, si è più liberi dentro quando si prende consapevolezza, quando si ascolta la sofferenza, quando la sofferenza si guarda negli occhi.

E, a tale ultimo proposito, avremo l’onore di accogliere tra gli ospiti, Chiara BALISTRERI, 22enne bolognese vittima di violenza, sulla cui storia i ragazzi hanno riflettuto ed è per questo che hanno fortemente suggerito la sua presenza in occasione dello spettacolo di lunedì.

Il Presidente dell’Ass.ne, Dott. Francesco Borrelli dichiara: “ci siamo resi conto che occorre lavorare per combattere la battaglia più impegnativa: fare emergere situazioni di violenza, abusi, discriminazioni, promovendo attività di sensibilizzazione e prevenzione contro ogni forma di violenza. Un ringraziamento particolare ai volontari dell’ass.ne, alla Direzione della Casa di reclusione di Castelfranco Emilia ed al Comune di Bologna ed alla Presidente del Quartiere San Donato/San Vitale, Adriana Locascio, per l’attenzione e la sensibilità dedicata alle attività dall’Ass.ne”.

Il modello di riferimento scelto e proposto dall’associazione si basa sull’idea di un luogo “dedicato”, in cui lavorino uomini e donne, giovani e adulti. Un luogo che operi nella multidisciplinarietà ed in sinergia con le istituzioni, gli enti e le realtà associative del privato sociale presenti sul territorio e competenti ad intervenire sul fenomeno, sia a livello di prevenzione primaria, che di prevenzione secondaria e terziaria.

È necessario che ognuno di noi prenda coraggiosamente consapevolezza del fatto che la violenza esiste, ed è in aumento e, che per uscire da questo inferno, la via non va ricercata solamente nel patriarcato, nelle discriminazioni, nella cultura sessista, misogina, nel maschio insomma, ma va cercata anche nel nostro modo di Essere, di sentirci umanità, dichiarano i volontari dell’Ass.ne, i quali ricordano che i biglietti per lo spettacolo del 27/01/2025 possono essere acquistati su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro Dehon al costo di 10 Euro che saranno devoluti al progetto.