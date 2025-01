Incendio in un appartamento in via Abba a Reggio Emilia

Incendio stamane in un’abitazione a Reggio Emilia. Alle 6:00 i Vigili del fuoco con tre squadre sono intervenuti presso un appartamento al primo piano in via Giuseppe Cesare Abba al civico 5. Gli occupanti, due persone, sono stati invitati al pronto soccorso per accertamenti. Le cause che hanno innescato le fiamme sono in corso di accertamento.