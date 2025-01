Il taxi contro la violenza di Roberto “Red Sox” Mantovani torna in città

È stata presentata oggi la nuova veste grafica del taxi contro la violenza di Roberto “Red Sox” Mantovani, recante le informazioni e i loghi della Casa delle donne per non subire violenza di Bologna e realizzata con il patrocinio di Comune e Città metropolitana di Bologna, Bologna FC 1909 e Cineteca di Bologna. Il taxi, che era stato oggetto di atti vandalici di natura misogina e fascista, tornerà a portare in giro per la città di Bologna i contatti e i messaggi della Casa delle donne per non subire violenza.

Per l’occasione è stata ideata una nuova grafica, sempre col messaggio “contro la violenza sulle donne” tradotto in diverse lingue. La comunicazione viene impreziosita da due illustrazioni donate dal vignettista Mauro Biani.

Ad ottobre 2024 lo storico taxi #Bologna5 era stato vandalizzato con croci celtiche, insulti e disegni fallici. La risposta di solidarietà è stata travolgente, e la raccolta fondi lanciata da Mantovani ha permesso non solo di coprire le spese di ripristino del taxi, ma anche di raccogliere 22.700 euro che sono stati donati alla Casa delle donne per non subire violenza di Bologna.

“Il contributo e la solidarietà di Mantovani, e di tutte le persone che hanno supportato la raccolta fondi, è esattamente il genere di alleanza di cui abbiamo bisogno nel contrastare la violenza sulle donne. Le donazioni economiche – commenta Susanna Zaccaria, presidente della Casa delle donne – sono fondamentali per il funzionamento del Centro, che dal 1° gennaio al 31 ottobre del 2024 ha accolto 878 donne. Ma altrettanto importante è la sensibilizzazione culturale e la diffusione di informazioni su come accedere ai centri antiviolenza. La prima cosa da fare di fronte a una situazione di violenza è proprio fornire alla donna gli strumenti e le informazioni necessarie ad intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza. Il Taxi di Roberto Mantovani fa esattamente questo, ed è un contributo fondamentale al contrasto alla violenza di genere”.