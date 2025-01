Giorno della Memoria a Bologna, lunedì 27 gennaio la deposizione delle corone nei luoghi della memoria

Lunedì 27 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, si terranno le cerimonie di deposizione delle corone nei luoghi della Memoria.

Alle 9.30, sarà deposta una corona al Memoriale della Shoah in via Matteotti. Interverrà il sindaco di Bologna Matteo Lepore.

Alle 10.45, la deposizione di corone al Monumento ai militari caduti nei lager (Anei) e alla lapide dedicata agli zingari deportati, alla Certosa in viale Gandhi. Sarà presente il vice presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Gabriele Perri.

Alle 11, sarà deposta una corona alla lapide che ricorda Arpad Weisz allo Stadio Dall’Ara, Torre di Maratona in piazza della Pace. Interverrà l’assessora allo Sport Roberta Li Calzi.

A seguire, la posa delle Pietre d’inciampo in memoria dell’allenatore del Bologna FC Arpad Weisz, della moglie e dei figli, vicino alla casa in cui abitavano, in via Valeriani 39.

Alle 11.30, sarà deposta una corona alla lapide vittime omosessuali del nazifascismo al Giardino di Villa Cassarini in Porta Saragozza. Interverrà la vicesindaca Emily Clancy.

Alle 12, sarà deposta una corona alla lapide dedicata alla sede della scoletta ebraica, nel Quartiere Porto-Saragozza in via Pietralata 60. Sarà presente il presidente del Quartiere Porto-Saragozza, Lorenzo Cipriani.

Alle 12.15, la deposizione di una corona alla lapide in ricordo dei deportati ebrei alla Sinagoga di via Mario Finzi 2. Interverrà il sindaco Matteo Lepore.

Alle 12.45, in Piazza Nettuno, la deposizione di corone alla lapide Aned, al Sacrario dei Caduti e alla lapide Anei su Palazzo Re Enzo. Sarà presente il sindaco Matteo Lepore.

In segno di commemorazione verso le vittime dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, le bandiere nazionale ed europea su Palazzo d’Accursio saranno esposte a mezz’asta.

Tutte le iniziative istituzionali: https://www.comune.bologna.it/notizie/giorno-memoria-2025