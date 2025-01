Ciclovia del Sole, a Mirandola ripiantumazione piante

Sono partiti mercoledì 22 gennaio i lavori di sostituzione di alberature in via Piave e via Gramsci a Mirandola, nell’ambito delle opere di realizzazione della nuova Ciclovia del Sole.

In particolare, per due settimane fino al 7 febbraio, verranno sostituite piante di acacia e platano a bordo strada, considerate vetuste e non più idonee, anche in vista del prossimo passaggio ciclopedonale, con altrettante essenze che saranno prossimamente piantumate e messe a dimora per assicurare la continuità del corridoio verde delle due strade.

Complessivamente le alberature sostituite saranno circa 45 e nel corso delle operazioni di rimozione non è prevista la limitazione al transito veicolare, che sarà mantenuto attivo.

L’intervento fa parte del cantiere per la realizzazione della Ciclovia del Sole nel tratto da Concordia sulla Secchia a Mirandola partito la scorsa primavera che riguarda anche l’attraversamento del fiume Secchia con una passerella ciclopedonale a Concordia, per un importo complessivo di quattro milioni 225mila euro.

Le opere sono state aggiudicate alla ditta Mantovagricoltura srl per la realizzazione del tratto Concordia – Mirandola con un importo complessivo di due milioni 675mila euro e alla ditta Zini Elio srl per l’attraversamento del Secchia a Concordia, con un importo di un milione 550mila euro.

Per quanto riguarda il tratto Concordia – Mirandola la lunghezza complessiva del progetto è di 21,8 chilometri cui oltre sei sull’argine del fiume Secchia, 5,7 chilometri su strade extraurbane a basso traffico, sette chilometri su piste ciclopedonali esistenti in ambito urbano delle quali si prevede, dove necessario, la riqualificazione e l’adeguamento, 800 metri su piste ciclopedonali in ambito extraurbano, e 1,8 chilometri su piste ciclopedonali di nuova costruzione.

Per quanto riguarda la passerella sul fiume Secchia avrà una lunghezza di circa 80 metri, sarà realizzato con una struttura metallica, interamente in acciaio cor-ten, mentre la larghezza dell’impalcato sarà complessivamente di 5,20 metri con sezione trasversale simmetrica composta da due corsie laterali, ciclopedonali monodirezionali.

Il progetto della Ciclovia del Sole, si sviluppa da Verona a Firenze lungo un tracciato che attraversa quattro regioni, (Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto), sette Province (Firenze, Prato, Pistoia, Bologna, Modena, Mantova, Verona) e oltre 60 comuni e 50 stazioni ferroviarie, per una lunghezza totale nella direttrice principale di 392 chilometri, a cui si aggiungono nel territorio dell’Emilia-Romagna oltre 70 chilometri di tracciato principale integrativo che collega Concordia sulla Secchia a Vergato e Vignola verso l’appennino modenese, come alternativa panoramica al percorso principale.