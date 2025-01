Un vademecum della Protezione Civile nelle case di tutti i finalesi

In occasione del 25° anniversario della propria fondazione, festeggiato nel 2024, il Gruppo Volontari Protezione Civile del Comune di Finale Emilia ha pubblicato un agile vademecum che, oltre a ripercorrerne la storia e illustrarne le attività, spiega le principali buone pratiche da seguire in caso di eventi calamitosi o in presenza di rischi per la popolazione, fornendo tutte le principali informazioni valide per ogni evenienza.

La pubblicazione – le cui spese editoriali sono state sostenute dall’amministrazione comunale, che ringrazia per il contributo offerto le aziende Banca Mediolanum, Casoni Fabbricazione Liquori, Cigaimpianti e Sinergas – verrà distribuita nei prossimi giorni a tutte le famiglie di Finale Emilia e delle frazioni, a cura dei volontari della Protezione Civile.

Si tratta di uno strumento veramente utile e di facile lettura che i cittadini finalesi potranno conservare e tenere a portata di mano, per consultarlo rapidamente in caso di necessità.