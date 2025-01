Sabato al Teatro Comunale di Bagnolo in Piano “A me gli occhi”

Sabato 25 gennaio, al Teatro Comunale Gonzaga Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano, con inizio alle 21:00, la Compagna dialettale carpigiana La Vintarola porta in scena “A me gli occhi”.

“A me gli occhi” è un’esilarante commedia, tradotta e adattata in dialetto emiliano, scritta dal grande commediografo francese George Feydeau nel 1897, che mette in scena una storia antica come il teatro, la storia di un servo furbo che vuole farsi beffa del padrone stolto. La tradizione antichissima incontra dunque il più moderno vaudeville e voilà: la storia di un servo di una ricca famiglia che, fra invidia e pigrizia, gelosia ed attaccamento, si diverte a manipolare la mente del proprio padrone, e di tutti quelli che gli capitano a tiro, alla sue volontà, attraverso le scienze occulte. Ma non la passa liscia a lungo poiché, con la notizia dell’imminente matrimonio del padrone, il servo esagererà con i suoi trucchetti provocando equivoci ed uno spassosissimo caos.

Info e prenotazioni: 366.320.6544