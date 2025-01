Pubblicazioni di matrimonio e Unioni civili: si amplia l’offerta degli appuntamenti prenotabili online

Dopo l’avvio, nell’estate 2023, delle prenotazioni online per gli appuntamenti nelle procedure di separazione e divorzio e scioglimento di unione civile, e dopo l’avvio delle prenotazioni online anche per alcuni procedimenti in materia di nascite, dal 10 febbraio 2025 si ampliano ulteriormente gli strumenti a disposizione di cittadine e cittadini bolognesi.

In particolare, prende avvio la possibilità di prenotare, direttamente online, l’appuntamento con l’ufficio di stato civile dedicato alle pubblicazioni di matrimonio e alle costituzioni di unione civile.

Si tratta di procedimenti articolati, che prevedono una fase preliminare finalizzata alla fissazione dell’appuntamento con l’ufficio di stato civile: questa fase prevede la compilazione di un modulo online tramite il quale le persone richiedenti devono fornire all’ufficio tutte le informazioni e i documenti necessari.

Una volta inviato il modulo – e se a seguito di un primo controllo da parte dell’ufficio non emergono osservazioni – le cittadine e i cittadini interessati possono procedere in autonomia a compilare la richiesta di appuntamento tramite la piattaforma My Calendar, utilizzando il link fornito nella mail di risposta all’invio del modulo.

L’accesso al modulo online richiede l’autenticazione SPID o CIE, mentre il successivo accesso a My Calendar può avvenire anche senza autenticazione.

Rimane aperta la possibilità di prenotare l’appuntamento anche telefonicamente, per le persone che hanno difficoltà di accesso agli strumenti digitali, o in casi particolari di urgenza o necessità.

L’ufficio di Stato civile competente può essere contattato telefonicamente al numero 051 2193520, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 10 e dalle 12 alle 13.

I link ai moduli online sono disponibili nelle pagine del portale Iperbole dedicate a ciascun servizio, così come le indicazioni utili per la compilazione e le informazioni su tempi, modi e documentazione da fornire.