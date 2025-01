Per “Domeniche a teatro” il 26 gennaio all’Herberia di Rubiera “Il tenace soldatino di piombo”

Domenica 26 gennaio, nuovo appuntamento per le “Domeniche a teatro”, la rassegna teatrale, ideata e promossa da La Corte Ospitale, dedicata ai bambini e alle loro famiglie.

Alle ore 17.00, il Teatro Herberia di Rubiera (RE) ospiterà uno spettacolo unico e affascinante dedicato ai più piccoli (dai 4 anni in su): “IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO”, di teatrodelleapparizioni, vincitore di prestigiosi riconoscimenti come l’Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di Teatro di Figura e il Premio operatori Piccolipalchi 2014/2015.

Lo spettacolo, tratto dalla fiaba di Hans Christian Andersen, nasce da un’idea di Fabrizio Pallara, e vede in scena Valerio Malorni, Francesco Picciotti, Tommaso Lo Cascio, Fabrizio Pallara.

Per informazioni e prenotazioni 0522.621133, e-mail biglietteria@corteospitale.org. Biglietti disponibili su Vivaticket.