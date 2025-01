Nuovi direttori per la sanità modenese, dichiarazione del Sindaco Mezzetti e del Rettore Porro

Il sindaco Massimo Mezzetti esprime la sua soddisfazione per le nomine effettuate oggi dalla Giunta regionale e che riguardano anche la sanità pubblica modenese.

“I nuovi direttori della sanità modenese sono figure di indubbia professionalità, competenza e esperienza, qualità che sono più che mai importanti e decisive per affrontare le attuali problematiche della sanità pubblica. La loro precedente esperienza in Regione consente loro di conoscere già la nostra realtà. Esprimo quindi soddisfazione per le decisioni del presidente della Regione Michele De Pascale e della Giunta e do il benvenuto a Modena ai dott. Altini e Baldino.

Ad Anna Maria Petrini e Claudio Vagnini va il mio sentito ringraziamento per il grande e appassionato lavoro portato avanti in questi anni oltre agli auguri per il futuro professionale”.

Così il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Prof. Carlo Adolfo Porro.

“Accogliamo con grande favore la nomina del dottor Luca Baldino a Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. La sua esperienza, maturata in ruoli di grande responsabilità come la direzione generale dell’Ausl di Piacenza e il ruolo di Direttore Generale della Direzione Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna, ne conferma le competenze e la capacità di affrontare sfide complesse.

Le sue qualità professionali e umane rappresentano una solida base per costruire una collaborazione profonda e fattiva con le istituzioni universitarie. Siamo certi che il dottor Baldino porterà un contributo significativo al rafforzamento del sistema sanitario modenese e alla crescita del rapporto tra assistenza, ricerca e didattica”.