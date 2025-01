“Nelly – Qualcuno d’Emilia”: sabato a Reggio Emilia presso il Centro Sociale Orologio

La storia di una comunità è fatta dalla somma di quelle dei singoli individui che la compongono. Storie interessanti, intense, a volte rumorose, più spesso vissute quasi in punta di piedi, storie che insieme ricostruiscono lo scorrere degli eventi e la memoria di come la Grande Storia si mescola a quella più quotidiana. Poi, come in ogni narrazione che si rispetti, solitamente è agli eroi e alle eroine che tocca la prima pagina, affinché possano essere monito e ispirazione per le generazioni future. Questo però a volte crea una specie di distacco in chi ci si confronta, perché si tratta di vite e azioni troppo importanti, irraggiungibili, rispetto alle quali le nostre non possono che essere insignificanti.

Lo spettacolo “Nelly – Qualcuno d’Emilia” andrà in scena sabato 25 Novembre alle ore 21, presso gli spazi del Centro Sociale Orologio, in Via J. Massenet 19, in occasione della Giornata della Memoria. Questo monologo, prodotto dal Centro Teatrale MaMiMò, è scritto ed interpretato da Francesco Garuti il quale, per arricchire la sua personale narrazione, si è avvalso del prezioso contributo dell’Istituto Istoreco di Reggio Emilia, che ha fornito dati, fatti di cronaca e documenti: lo spettacolo infatti nasce dall’esigenza dello stesso Garuti di dare vita alle straordinarie testimonianze della nonna, Nelly Saccani, cresciuta in una famiglia di sorelle partigiane di Gavassa (RE) e di trovare al suo interno un filo narrativo capace di parlare trasversalmente a diverse generazioni, toccando tematiche universali.

Spettacolo ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti