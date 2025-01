Modena, paura stamane all’Esselunga di via Morane: auto a fuoco nel garage coperto. Struttura evacuata

Momenti concitati questa mattina verso le 11:00 presso il centro commerciale Esselunga di via Morane a Modena. Un’autovettura a GPL ha preso fuoco nel garage coperto, sono entrati in funzione i sistemi di protezione attiva ed è stato attivato il piano di emergenza con l’evacuazione delle persone presenti.

Sono intervenute tre squadre dei Vigili del fuoco e il tecnico di guardia dal Comando di Modena, che hanno provveduto ad estinguere l’incendio e a mettere in sicurezza la zona. Presenti sul posto anche personale del soccorso sanitario 118, ma per fortuna non si è riscontrato nessun ferito.