Licenza sospesa ad un bar del centro di Bologna durante i controlli per la Champions League

Oggi il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni relative ad un pubblico esercizio sito in via del Pratello, in ragione dell’inottemperanza all’ordinanza sindacale predisposta in occasione dell’incontro di Champions League Bologna FC – Borussia Dortmund.

Come noto, la disposizione del 17 gennaio scorso inibiva la vendita per asporto di bevande e sostanze alcoliche in contenitori di vetro o lattina, nonché il divieto di somministrazione delle stesse, esteso a tutto il centro storico della città.

Nell’ambito dei controlli esperiti dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, finalizzati a garantire il rispetto dell’ordinanza, alle ore 16.00 circa di martedì 21 gennaio, veniva constatata la presenza di un gruppo di tifosi tedeschi i quali, seduti al tavolo del locale in questione, consumavano birra e sostanze alcoliche in vetro.

In considerazione del fatto che il titolare, con il proprio comportamento, ha posto in essere una condotta tale da mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini e l’organizzazione di un servizio pubblico, concorrendo all’alterazione psicofisica di soggetti che avrebbero potuto creare disordini nell’ambito cittadino, il Questore ha ordinato la sospensione della licenza per 10 giorni ex art. 100 T.U.L.P.S.