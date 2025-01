La Polizia locale di Modena trova e riconsegna uno scooter rubato

A distanza di un paio di mesi dal furto, un 70enne si è visto restituire lo scooter dalla Polizia locale di Modena che addirittura lo ha aiutato a condurlo a mano fino a casa dal momento che il mezzo non si metteva in moto.

Mercoledì 30 ottobre, infatti, l’uomo si era diretto in via San Giacomo per riprendere il proprio veicolo posteggiato il giorno prima, ma senza ritrovarlo. Il recupero del motociclo, modello Yamaha X Max, è avvenuto mercoledì 15 gennaio nell’ambito di un sopralluogo degli operatori del Comando di via Galilei all’interno dell’ex Cra Ramazzini, in via Luosi. Alcuni residenti della zona, infatti, avevano segnalato accessi illeciti nella struttura, attualmente vuota, poi confermati nel corso degli accertamenti dal ritrovamento di un giaciglio all’interno di una stanza dell’immobile. Dopo aver ripulito l’ambiente, ripristinata la porta d’accesso al fabbricato e trasmessa specifica segnalazione al servizio Stm del Comune (proprietario dello stabile), gli agenti hanno notato in un angolo dell’area cortiliva interna il motociclo con il vano portaoggetti forzato.

Quindi, attraverso ricerca su banca dati ministeriale sono riusciti a risalire alla denuncia del proprietario (avvenuta il giorno stesso dello smarrimento alla stazione dei Carabinieri di via Tassoni), che una volta sul posto ha potuto riavere il proprio scooter. Anzi, al momento dell’accensione, il mezzo non partiva per problemi relativi all’impianto elettrico, pertanto, gli operatori si sono messi a disposizione conducendo a mano il motociclo fino all’abitazione dell’uomo, nella non distante via Pacinotti.