‘Il Capitale’, sabato 25 gennaio al Teatro Asioli di Correggio

Sabato 25 gennaio (ore 20.30) al Teatro Asioli di Correggio è in programma lo spettacolo Il Capitale – un libro che ancora non abbiamo letto, prodotto da Ert/Teatro nazionale e scritto e diretto da Enrico Baraldi e Nicola Borghesi (anche in scena), cioè la compagnia Kepler-452, che per questo spettacolo si è aggiudicata il premio speciale Ubu 2024.

Lo spettacolo parla dell’incontro tra un classico della filosofia, una compagnia di teatro e un gruppo di lavoratori metalmeccanici di una fabbrica occupata: la GKN di Campi Bisenzio. Una fabbrica che ha smesso di produrre semiassi in una mattina d’estate del 2021, a seguito di un licenziamento di massa di 422 operai comunicato dalla proprietà̀ con una e-mail. Come leggere Il Capitale di Marx oggi? “Sfogliare, per ogni pagina del Capitale, una pagina della realtà: cercare nella realtà che ci circonda, nella cronaca, nella vita, nelle relazioni, nelle persone, dove quelle pagine diventano qualcosa di concreto, umano, vivo. Sfogliando, e facendo il confronto”.

