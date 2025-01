Il 26 gennaio presentazione delle lettere di Francesco Agostini al Teatro Bismantova

Si intitola “La torta di Santa Maria” il libro con le lettere del soldato Francesco Agostini che sarà presentato domenica, 26 gennaio, alle ore 17 nel foyer del Teatro Bismantova. Si tratta di un volume molto interessante, composto dalle lettere inviate da Agostini ai suoi familiari durante gli anni dal 1940 al 1943 dalle zone di guerra in Russia, e poi dal 1943 al 1946 dalla prigionia.

Alla presentazione interverranno Clementina Santi e Franco Canova, curatori del volume, e Lorenzo Agostini, figlio dell’autore delle lettere.

La campagna di Russia è stata uno dei momenti più drammatici della seconda guerra mondiale per gli italiani: il 21 giugno 1941 Hitler decide di sferrare l’attacco con l’operazione Barbarossa. I vertici militari tedeschi sono convinti di chiudere la questione al massimo in cinque settimane. Mussolini è convinto dell’importanza e della buona riuscita dell’operazione e soprattutto ritiene fondamentale essere al fianco del proprio alleato per condividere le conquiste annunciate. L’Armata italiana in Russia (Armir), stanziata sul medio Don, viene coinvolta nel drammatico tentativo di resistenza alla controffensiva sovietica. Il 26 gennaio, giorno della presentazione, cade anche l’anniversario della battaglia di Nikolaevka, feroce scontro tra le forze italo-tedesche e le truppe sovietiche, che portò ad un caotico ripiegamento nella parte meridionale del fronte orientale e costituì la fase cruciale e risolutiva della ritirata. La battaglia sancì l’annientamento delle truppe italiane, decimate da morti, feriti e prigionieri, con una minima parte in grado di uscire dalla sacca nella quale si trovarono circondate. In questo tragico episodio bellico perirono o furono dispersi anche 30 soldati di Castelnovo Monti. Ora su quei soldati ha condotto una ricerca approfondita l’ASMER –Associazione degli studi militari Emilia-Romagna Apscf (www.asmer.it). I testi e le ricerche sono di Marco Capriglio e Giulio Verrecchia, e sono state condotte con il Patrocinio del Comune di Castelnovo Monti.

La ricerca è pubblicata sul sito istituzionale del Comune. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli autori all’indirizzo mail assomilitemilia@gmail.com