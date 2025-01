Fine settimana ricco di appuntamenti con Sciroppo di Teatro®

Prosegue la programmazione del teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro®, il progetto di ATER Fondazione che mette in rete gli Assessorati alla Cultura, alla Sanità e al Welfare della Regione Emilia-Romagna per promuovere il teatro per famiglie come strumento di welfare culturale e coesione sociale.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio spettacoli a Pavullo, Concordia e Nonantola.

Balloon Adventures del Collettivo Clown andrà in scena al Cinema Teatro MacMazzieri di Pavullo sabato 25 alle ore 16:00 e al Teatro del Popolo di Concordia domenica 26 gennaio alle ore 16:00

Due clown aviatori si mettono sulle tracce di un palloncino scappato, portando il pubblico in un viaggio straordinario a Balloonia. Qui trovano sogni persi, scoppiati e sgonfi, cercando di riportarli a terra con coraggio e creatività. Uno spettacolo coinvolgente adatto ai bambini dai 4 anni in su, che combina clownerie e pantomima per creare un’esperienza teatrale unica e suggestiva. Spettacolo adatto per un pubblico dai 4 anni.

Mentre domenica 26 gennaio alle ore 17:00 al Teatro Troisi di Nonantola è di scena Topo Federico: lo straordinario narratore Roberto Anglisani porta in scena un teatro di narrazione coinvolgente e emozionante per tutta la famiglia partendo da quattro storie del famoso testo per l’infanzia di Leo Lionni. Il topo sognatore Federico crea bellissime storie raccogliendo parole mentre gli altri lavorano. Le sue narrazioni parlano di identità, solidarietà, ricerca di sé e incontri con gli altri, attraverso epopee che affascinano grandi e piccoli. Consigliato per bambini dai 4 anni.

Sciroppo di Teatro® è un progetto di ATER Fondazione dedicato ai bambini di età compresa tra i 3 e gli 11 anni, e si fonda su un presupposto centrale: la cultura come elemento fondamentale per la salute e il benessere delle persone. Per questa quarta edizione, più di 260 pediatri e 42 Centri per le Famiglie lungo tutta la via Emilia hanno aderito al progetto prescrivendo – a partire da dicembre 2024 – i benefici del teatro attraverso la consegna di un libretto coloratissimo contenente sei “ricette”, ovvero tagliandi staccabili grazie ai quali le famiglie possono assistere a un prezzo ridotto agli spettacoli di teatro ragazzi nei comuni aderenti. Nel complesso, quest’anno sono 28 i teatri del territorio coinvolti, distribuiti in altrettanti Comuni dell’Emilia-Romagna, attraverso 7 province.

I prossimi appuntamenti di Sciroppo di Teatro® al Cinema Teatro MacMazzieri di Pavullo saranno

Cappuccetto Rosso ( sabato 22 febbraio ore 16:00) e Zuppa di sasso ( sabato 22 marzo ore 16:00 ).

Al Teatro Troisi di Nonantola: L’omino del pane e l’omino della mela ( 16 febbraio 2025 ore 17:00 ) e Ti vedo. La leggenda del basilisco ( 16 marzo 2025 ore 17:00 ).

Al Teatro del Popolo di Concordia: I musicanti di Brema (23 febbraio 2025 ore 16:00 ) e Il tenace soldatino di piombo (16 marzo 2025 ore 16:00).

Tutta la rassegna di teatro per famiglie promossa da Sciroppo di Teatro® è disponibile al seguente link: https://www.ater.emr.it/it/progetti-speciali/sciroppo-di-teatro-2025

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Teatro del Popolo di Concordia

Info e prenotazioni: teatrodelpopolo@ater.emr.it, T. 338 2219383

Biglietti: Adulto 7€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

Teatro Massimo Troisi di Nonantola

Info e prenotazioni: teatrotroisinonantola@ater.emr.it – T 059 896535 – WhatsApp 333 2401798

Biglietti: Adulto 7€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€

Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo

Info e prenotazioni: info@cinemateatromacmazzieri.it -T. 0536/304034 – WhatsApp 333/2455578

Biglietti: Adulto 6€ – Bambino 5€ – con libretto Sciroppo di Teatro® 3€