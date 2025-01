Con ‘Intelligenza musicale’ i Gemelli di Guidonia al Teatro Dehon di Bologna

Dopo il successo della tournée estiva, che li ha visti girare per le più importanti città italiane, i Gemelli di Guidonia, ovvero i fratelli Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino arrivano al Teatro Dehon di Bologna sabato 25 gennaio ore 21 con il loro nuovo spettacolo dal titolo ‘Intelligenza musicale‘.

Rigorosamente dal vivo i Gemelli offrono uno spettacolo all’insegna della musica e del divertimento in uno show trasversale che ripropone i pezzi più belli della musica italiana e non solo. Senza dimenticare le esilaranti gag e le ‘rivisitazioni’ ironiche di molti successi musicali che sono diventati ormai il loro marchio. Il tutto utilizzando le nuove tecnologie e interagendo con il pubblico in uno spettacolo che si preannuncia esilarante.

Teatro Dehon via Libia 59, Bologna Tel. 051.342934 www.teatrodehon.it