Venerdì 24 gennaio al San Sebastiano di Correggio saranno inaugurate apparecchiature diagnostiche

Nuove potenzialità diagnostiche per la Struttura di Radiologia dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio saranno inaugurate venerdì 24 gennaio alla presenza del sindaco Fabio Testi, del presidente della Provincia di Reggio Emilia e della Ctss Giorgio Zanni, del Direttore generale Cristina Marchesi, del Direttore di Distretto Valentina Chiesa, del responsabile medico Angela Accardo, del Direttore della Struttura di Radiologia Matteo Zanichelli.

Il mammografo Selenia Dimensions e il sistema radiologico telecomandato Opera Swing sono stati acquisiti con i fondi messi a disposizione dal PNRR per il rinnovo del parco tecnologico delle aziende sanitarie.

L’appuntamento in via Mandriolo Superiore n.11 è per le ore 11. La cittadinanza è invitata a partecipare.