Una Casalgrande a ‘misura di bambino’

Un’ora e mezza decisamente diversa, piacevole, ma anche altamente costruttiva, quella trascorsa dal Sindaco Giuseppe Daviddi e dall’Assessore con delega alla Scuola, Graziella Tosi, tra gli ‘Orsetti’ (bimbi di 4 e 5 anni) della Scuola Santa Dorotea di Casalgrande.

L’antefatto

Il momento di condivisione di questa mattina, trae origine da una visita degli ‘Orsetti’, accompagnati dalle loro ‘tate’ (così chiamano le maestre) in Municipio, dove si sono intrattenuti con il Primo Cittadino che, al termine, ha consegnato loro una mappa di Casalgrande.

Una volta rientrati in classe, gli alunni, sotto la guida delle maestre hanno iniziato a ‘lavorare’ a un progetto della ‘città’ di Casalgrande costruendo un plastico ed dando vita ad alcuni disegni che sono stati consegnati, in una successiva occasione, al Sindaco, con un invito ad andarlo a vedere di persona, oltre a una foto scattata durante la visita in Municipio.

La visita

Un invito pienamente raccolto questa mattina. Dalle 9.30 alle 11, Daviddi e Tosi si sono intrattenuti con gli alunni e insegnanti della classe, hanno ascoltato le loro ‘proposte’ e non sono tornati a mani vuote.

Proprio come si fa dopo le riunioni operative, a Sindaco e Assessore è stata consegnata una ‘cartelletta’, con vari ‘documenti’ proposti da questi tecnici comunali in erba.

Dai cartelli stradali molto particolari, da affiggere sotto quelli veri, per sensibilizzare gli automobilisti ad essere attenti alle strisce pedonali su cui passano i bimbi per andare a scuola, o ricordare a tutti le zone nei parchi dove possono giocare e a rispettarle o un cartello coloratissimo dove si ribadisce che a “Casalgrande, si usa gentilezza”; alle foto – ma in Comune arriverà anche quello vero – del plastico di Casalgrande, con la ‘casa’ del Sindaco e le immancabili ceramiche, allestito con la lente di questi piccoli talenti.

“E’ stata una mattinata bellissima, piacevole, molto partecipata – hanno sottolineato al termine il Sindaco Daviddi e l’Assessore Tosi -. Alle insegnanti e agli ‘Orsetti’ va il nostro grazie più sentito per il tempo che ci hanno dedicato e per i tanti spunti che ci hanno consegnato e su cui non mancheremo di compiere le opportune riflessioni”.