Scontro tra auto a Quattro Castella: muore una 85enne

Una donna di 85 anni ha perso la vita ieri poco dopo le 18:00 in un incidente stradale avvenuto sulla SP23-via Togliatti a Quattro Castella. La donna era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause in corso di accertamento ma non si esclude un malore, ha perso il controllo dell’utilitaria invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro una Toyota Yaris.

Quando i soccorsi sono attivati sul posto, per l’anziana non c’era più nulla da fare. Ferita la conducente della Toyota, una 31enne incinta che, avendo riportato alcuni traumi e in considerazione dello stato di gravidanza, è stata elitrasportata all’Ospedale di Parma: non versa in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del fuoco.