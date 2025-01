Progetto “Wanted” 2025: 40 anni di carcere per otto pregiudicati rintracciati dalla Polizia di Stato sul territorio bolognese

La Polizia di Stato di Bologna, nello specifico il personale della Squadra Mobile, ha organizzato nell’ultima settimana diversi servizi di polizia giudiziaria mirati al rintraccio, sul territorio bolognese, di soggetti condannati per gravi reati e destinatari di ordini di carcerazione emessi dalle Autorità Giudiziarie del nord d’Italia.

I servizi, che rientrano nell’ambito del progetto ‘WANTED 2025’, disposto e supervisionato dalla Direzione Centrale Anticrimine – Servizio Centrale Operativo, sono stati dunque coordinati dalla Squadra Mobile ed effettuati con la collaborazione degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, ed hanno permesso di rintracciare e successivamente associare presso la Casa di Reclusione di Bologna otto soggetti, destinatari di altrettanti provvedimenti definitivi con pene da espiare di rilevante entità, per un totale di oltre quaranta anni di carcere.

A seguito di accurate indagini e fitta attività informativa, cui sono seguiti i vari servizi esterni, è stato possibile rintracciare, prevalentemente nelle aree della Bolognina e del centro storico ma, in alcuni casi, anche sul territorio della provincia: un cittadino albanese destinatario di una pena residua da espiare di 1 anno e 11 mesi per stalking; due cittadini italiani destinatari di pene residue, rispettivamente, di 6 e 9 anni per il reato di associazione a delinquere volta allo spaccio di stupefacenti; due cittadini italiani destinatari entrambi di pene residue di 5 anni per numerosi reati contro al patrimonio, tra cui rapine, ricettazioni e truffe per episodi avvenuti a Bologna negli ultimi 6 anni.

Grazie all’attività realizzata, sono stati poi individuati due soggetti italiani, gravati da condanne per violenze sessuali e altri reati contro la persona, destinatari di provvedimenti di carcerazione, rispettivamente, di 3 e 4 anni.

Infine, gli investigatori della Squadra Mobile riuscivano a catturare anche un ragazzo marocchino, condannato definitivamente a 5 anni per essere stato giudicato colpevole di una violenta rapina commessa a Bologna, nella zona del centro storico, nel settembre 2016.