OR.S.A Trasporti: Sindacato sempre più rappresentativo in Seta

“I dati relativi al mese di gennaio 2025 evidenziano un risultato significativo per OR.S.A Trasporti: con l’avvio della segreteria di Piacenza siamo arrivati a 110 iscritti, il sindacato è ormai uno dei più rappresentativi all’interno di Seta, rappresentando oltre il 10% dei lavoratori. Questo traguardo sottolinea un impegno crescente e un riconoscimento sempre maggiore da parte dei lavoratori, che hanno scelto di affiancarci nella difesa dei propri diritti e nella lotta per un miglioramento delle condizioni di lavoro”. Così Luigi Sorrentino Segretario Regionale OR.S.A. Trasporti TPL.

“Un sincero ringraziamento va a tutti i nostri iscritti*, che, con la loro fiducia e il loro sostegno, ci permettono di essere una voce forte e determinata dentro l’azienda.

Questo risultato ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta e che i lavoratori riconoscono in OR.S.A Trasporti un interlocutore serio e responsabile, capace di rappresentare le reali necessità e istanze del personale. In questo momento cruciale, è fondamentale che Seta prenda atto di questo dato inequivocabile e riconosca ufficialmente le nostre *Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA).

Solo attraverso una collaborazione costruttiva possiamo affrontare insieme le sfide che ci attendono, lavorando per il miglioramento delle condizioni lavorative dei dipendenti e, di conseguenza, per il miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza”.

“Abbiamo sempre ritenuto che il dialogo tra azienda e sindacato sia la base per risolvere le problematiche e ottimizzare il servizio pubblico, e continuiamo a credere che Seta debba affrontare con trasparenza e senza nascondersi dietro a cavilli burocratici le nostre legittime richieste.

È con questo spirito che, dopo il lungo percorso che ci ha visti arrivare fino alla Corte Costituzionale, continueremo a lottare per un riconoscimento formale delle nostre RSA, la cui decisione finale è attesa entro l’estate.

La fiducia dei lavoratori è il nostro motore, e ci impegniamo a lavorare con rinnovato vigore per migliorare la qualità della vita lavorativa di tutti, affinché ogni giorno il servizio di trasporto pubblico possa essere più efficiente e rispettoso delle esigenze della cittadinanza.

Grazie ancora a tutti i nostri iscritti per la fiducia che ci hanno accordato – conclude il Segretario Regionale OR.S.A. Trasporti TPL – Siamo pronti a proseguire insieme, con determinazione e unità, verso un futuro migliore per il nostro settore e per tutti i cittadini”.